Les petits déjeunent gratuitement à Pont-Sainte-Maxence

Depuis ce matin, 200 élèves des écoles Jacques Prévert (maternelle) et Jean Rostand (primaire) bénéficient de petits déjeuners gratuits deux fois par semaine. Une initiative décidée en juin dernier par l'équipe de la commune qui a été alertée par les enseignants. Selon eux, beaucoup d'élèves viennent le ventre vide à l'école ou pire, avec "des chips et du Red Bull".



Le maire souhaite également organiser des ateliers de sensibilisation destinés aux parents et aux enfants sur la nutrition et l'importance du petit déjeuner. Les petits déjeuners seront préparés avec l'aide d'une nutritionniste.



Un bilan sera fait au bout des trois mois d'essai afin de décider si cette expérimentation doit continuer ou non. Le budget pour cette opération est de 3.000€.



Une action qui s'inscrit dans les objectifs du plan pauvreté, présenté au mois de septembre par Emmanuel Macron.



"L'objectif du plan est de combattre la pauvreté autrement, de façon globale et en offrant un accompagnement plus personnalisé", a poursuivi la ministre des Solidarités et de la Santé, détaillant certaines mesures consacrées à l'enfance comme une aide aux communes pour "financer des petits-déjeuners dans les écoles élémentaires".