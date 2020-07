Photo obscène des nouveaux élus de Balagny-sur-Thérain : premier conseil municipal tendu pour l'élection du maire

Une démission demandée

Des excuses qui passent mal

Une vie politique locale à venir compliquée

En fin de matinée, ce dimanche 5 juillet, une dizaine de gendarmes est postée autour de la mairie de Balagny-sur-Thérain dans l'Oise. Il s'agit d'éviter tout possible manquement à l'ordre public. Car c'est ce jour que le nouveau conseil municipal doit élire le maire de cette commune de 1700 habitants.Une commune divisée et sous tension depuis qu' un cliché montrant plusieurs membres de la liste gagnante faisant des doigts d'honneur a été publié sur les réseaux sociaux La situation est inédite. Des centaines d'habitants sont présents dans le calme. Pas question de manifester mais certains d'entre eux ont voulu signifier leur mécontentement. Comme Joël : "c'est incompréhensible. Ils ont été élus et c'est ce que je ne comprends pas. Mais ces faits et gestes, on ne peut pas accepter. Comment voulez-vous que des gens entrent dans une institution républicaine avec des gestes comme ça ? On ne peut accepter ça quand même. On est un petit village. Moi, j'attends une démission parce que c'est intolérable. Ce n'est pas une belle publicité. Ce n'est pas une belle image pour le village."Blouson de moto sur le dos, Robin est à l'origine d'une pétition demandant la démission de la nouvelle équipe. Il déplore le manque de courage des colistiers de la liste gagnante : "J'aurais aimé qu'ils assument plus leurs actes et qu'ils s'excusent. J'habite avec ma compagne dans cette commune depuis pas longtemps. Et je ne veux pas que, pendant 6 ans, les gens qui nous dirigent aient un comportement aussi insultant. Et je pense que pour les gens du village, c'est pareil".À l'intérieur de la salle des fêtes, on dépasse largement les 100 personnes. Arrivé en tête dimanche dernier avec sa liste, l'élection du nouveau maire Philippe Maréchal est une formalité. Mais entre applaudissements et huées, la tension est palpable. Avant une première déclaration publique très attendue du désormais nouveau maire de Balagny-sur-Thérain : "sachez que cette photo largement diffusée a causé du tort à certaines personnes de Balagny et pour cela, je m'en excuse au nom du groupe. Elle a également causé du tort à mon équipe. Je suis solidaire et fier de travailler avec eux". Dans l'assistance, fuse un "ah quand même" qui ne semble pas avoir l'intention de passer l'éponge.Philippe Maréchal ne fera aucune autre déclaration à la presse. Et ne s'arrêtera saluer aucun de ses administrés. Des administrés qui sortent marqués par ces élections municipales.Et avec eux, les autres candidats comme Isabelle Morelle, conseillère municipale d'opposition : "Je suis déçue. Surtout parce que le maire n'assume pas cette photo. Ils font ce qu'ils veulent dans le privé mais là, elle est dans le domaine public. C'est quand même un signe d'hostilité. Ce n'est pas rien, je trouve. Pour moi c'est agressif. Je suis déçue. J'ai du mal à sortir de ça pour le moment. Il faudra du temps mais pour moi, le mal est fait."Et de conclure : "On va essayer de passer à autre chose. Maintenant, on a 6 ans à tenir. Mais compte tenu du comportement du maire qui s'enfuit à chaque fois qu'un habitant l'interpelle, on n'est pas sortis d'affaire." Les habitants de Balagny-sur-Thérain savent désormais à quoi s'en tenir : la vie politique de leur commune s'annonce tendue pour les 6 années à venir.