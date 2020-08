Le Picard William Bonnet sélectionné par l'équipe Groupama-FDJ pour son dixième Tour de France

Picard de coeur

Un coureur de l'ombre

C'était une chute vraiment grave et ça a été un épisode que j'ai eu du mal à vivre. En résumé, il est tombé pour moi... Thibaut Pinot, à propos de la chute de William Bonnet en 2015

A 38 ans, il est le doyen du Tour de France. Mercredi 26 août, William Bonnet, le coureur de l'équipe Groupama-FDJ a été sélectionné pour participer à son dixième Tour de France.Opéré du genou en janvier dernier, il n'a pu reprendre la compétition que le 18 août sur le Tour du Limousin. Ce qui n'a pas empêché Marc Madiot, directeur sportif de Groupama-FDJ, de se tourner vers ce coureur d'expérience, apprécié par tous ses coéquipiers pour son sens du sacrifice et son courage sur la route.Originaire du Centre-Val-de-Loire, William Bonnet est aujourd'hui un vrai Picard. Après avoir débuté le cyclisme sur route à Vierzon dans son Cher natal, il passe par les équipes de Tours et Chateauroux, avant de poser ses valises au Cyclo-Club Nogent-sur-Oise en 2003. Une équipe par laquelle Arnaud Démare, coureur phare de l'équipe Groupama-FDJ est également passé en 2010. Depuis, William Bonnet n'a pas quitté la région.C'est après son passage dans l'Oise que William Bonnet découvre le monde professionnel. En 2005, il signe dans l'équipe Auber 93 avant de rejoindre celle du Crédit Agricole un an plus tard. C'est avec ce maillot que William Bonnet réalise sa meilleure performance sur le Tour de France, avec une 102e place. C'est également sa meilleure position dans les grandes courses.William Bonnet n'est pas un coureur habitué des podiums. C'est plutôt le genre de sportif qui est là pour faire briller les autres, qui se met au diapason du collectif. Une qualité saluée par nombre de ses coéquipiers. À l'image de Thibaut Pinot son partenaire à Groupama-FDJ, qu'il devra appuyer sur les portions plates. Le leader de l'équipe revient sur la chute de William Bonnet lors du Tour de France de 2015 : "Je suis dans sa roue, il se retourne pour vérifier que je suis bien là, ça chute devant lui... Il tombe, pas moi", confiait-il dans une présentation de l'équipe

Un coureur d'expérience

Il est du genre à ne jamais s'affoler Arnaud Démare

Composition de l'équipe Groupama-FDJ Pour cette édition du Tour de France, qui se déroulera du 29 août au 20 septembre, Groupama-FDJ s'appuie sur un parfait mélange entre jeunesse et expérience.



Thibaut Pinot (8e participation), stoppé dans son rêve de victoire finale sur le Tour l'année dernière par une blessure à la cuisse gauche, vise cette année le maillot jaune.



Il pourra compter sur l'appui des expérimentés William Bonnet (10e participation) et Matthieu Ladagnous (8e participation) ainsi que du jeune Stefan Küng (4e participation) dans la plaine. Pour sa première participation sur le Tour de France, le jeune Valentin Madouas sera chargé de l'accompagner en montagne, aux côtés de Rudy Molard (6e participation) et Sébastien Reichenbach (4e participation). Enfin, David Gaudu (3e participation), longtemps incertain, tiendra bien sa place dans l'équipe française.

Cette chute aura été un moment difficile de sa carrière. Victime d'une fracture la deuxième vertèbre cervicale, il est contraint d'abandonner et subit une opération chirurgicale.Avec dix participations dans le Tour de France, William Bonnet est le coureur le plus expérimenté de l'équipe, devant le leader Thibaut Pinot (8 participations). "William c'est quelqu'un qui maîtrise son job. Il est fiable", disait Marc Madiot, manager général de l'équipe Groupama-FDJ. Son compère picard, Arnaud Démare, soulignait quant à lui "l'impact psychologique", qu'à William Bonnet sur l'équipe. "Il est du genre à ne jamais s'affoler", certifiait le coureur de Beauvais.Après cette année particulière, entre son opération du genou qui l'a éloigné du bitume pendant 310 jours et la suspension des compétitions pour cause d'épidémie mondiale, William Bonnet aura a coeur d'accompagner Thibaut Pinot dans sa quête, clairement assumée, de remporter le Tour de France.