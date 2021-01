La picarde Audrey Rossat termine son premier Dakar moto dans les temps

La pilote de moto la plus titrée de France, Audrey Rossat a franchit la ligne d'arrivée du Dakar 2021 ce vendredi 15 janvier, pour sa première participation à cette course mythique. Pendant deux semaines, la pilote picarde a traversé le désert d'Arabie Saoudite sur sa moto floquée du numéro 100 (le même qu'Hubert Auriol, décédé le 10 janvier).

La moitié de la course avec une côte cassée

Pour sa première dans le Dakar, Audrey Rossat n'a pas été épargnée. Blessée aux poignets dès le 4ème jour, elle s'est cassé une côte le lendemain. "Aujourd’hui, c'était comliqué suivant les textures du terrain. Surtout quand on était sur les pistes avec les cailloux. J’ai un peu serré les dents, parce que ça fait beaucoup plus mal", confiait-elle lundi 15 janvier à l'arrivée de la 7ème étape à Sakaka.

Pour terminer son tout premier Dakar, Audrey Rossat a dû s'accrocher. "Là c’est que du dépassement de soi. On va dire que les 200 derniers kilomètres c’est tout dans la tête. On ne pense qu’à l’arrivée, confiait-elle à mi-parcours. Parfois je n’arrive plus à accélérer mais je préfère ne pas trop m’arrêter, même si je roule à 50 km/h, le but c’est vraiment de continuer, gratter des kilomètres et arriver avant la nuit surtout. Parce que ça c’est plutôt ma hantise", s'amuse-t-elle.

Rien à voir avec l'Enduro

Elle est finalement arrivée dans les temps. Audrey Rossat est d'ailleurs la seule française à avoir terminé le Dakar 2021.

Le Dakar était pour elle l'occasion de tout réapprendre. "Ca fait tellement d’années que je roule en Enduro que je connais tout par cœur. Et là, ça me fait rigoler à 36 ans de découvrir plein de trucs et de faire des grosses erreurs de débutant".

Malgré cette réussite, le monde de la moto reste endeuillé vendredi 15 janvier, avec le décès du français Pierre Cherpin, alors qu'il était en train d'être rappatrié en France.