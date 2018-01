Une Picarde à la tête d'une pâtisserie vegan à Paris

Pâtisserie vegan à Paris

Avec : Bérénice Leconte chef patissière; un reportage de Christelle Sivatte, Elise Ramirez et Isabelle Debraye

Elle est passionnée de cuisine et de nutrition, Bérénice Leconte 28 ans a toujours rêvé d'ouvrir son propre restaurant. En 2013, elle découvre qu'elle est allergique au lactose. Un vrai problème pour la jeune femme qui est accroc au sucre. Bérénice décide alors de se lancer dans de nouvelles études et passe son CAP de pâtisserie.Son passage dans grand restaurant végétal de Paris lui permet de créer et de revisiter en version végétale et sans gluten les classiques de la pâtisserie traditionnelle française. Aujourd'hui elle est à la tête de la première pâtisserie vegan de la capitale. Un vrai succès pour la jeune femme, car la demande est là.