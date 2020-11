Le château de Pierrefonds va bénéficier de 2 millions € pour des travaux de restauration

Prêts pour une visite virtuelle du château de #Pierrefonds ?

C'est par ici 👇 https://t.co/qUYXFAbSr8 pic.twitter.com/gQpYE659rl — le CMN (@leCMN) November 2, 2020

Une aide spécifique pour le château de Villers-Cotterêts

Dans le cadre du plan de relance du gouvernement , le Centre des monuments nationaux (CMN) annonce dans un communiqué qu'il va bénéficier d'une dotation exceptionnelle de 40 millions d'euros pour "soutenir le patrimoine et valoriser les métiers d'art et les savoir-faire d'excellence à travers la restauration de monuments historiques qui lui ont été confiés en gestion par l'État".Le château de Pierrefonds , dans l'Oise, a été sélectionné parmi les14 monuments retenus sur tout le territoire français. Une enveloppe de 2 millions d'euros lui sont alloués pour entamer des travaux de restauration.Le chantier débutera dès 2021 pour s'achever en 2023. Sont concernées les façades et toitures de l'aile des Preuses, la tour Alexandre et la tour Godefroi de Bouillon.Toujours dans le cadre du plan de relance, le château de Villers-Cotterêts , situé également dans l'Oise, va bénéficier d'une enveloppe spécifique supplémentaire de 100 millions d'euros (qui s'ajoutent aux 85 millions déjà prévus). Cette dotation est destinée à la création, dans le château restauré, de la Cité internationale de la langue française.Une volonté d'Emmanuel Macron qui avait annoncé ce projet le 20 mars 2018. L'idée étant de mieux diffuser la culture en langue française dans le monde.