Ils font exploser un distributeur de billets à Pierrefonds mais repartent les mains vides

Le 8 avril 2019, vers 1h30 du matin, plusieurs individus ont fait exploser le distributeur de billets de la Banque Postale, situé rue Jules-Michelet à Pierrefonds, dans l’Oise. Cette information révélée par nos confrères du Parisien a été confirmée par le Parquet de Compiègne, qui parle d’une « attaque à l’explosif par moyens gazeux ».La gendarmerie poursuit ses investigations pour retrouver les auteurs du braquage mais selon les premières constatations, aucun vol n’aurait été commis. Malgré la préméditation et la violence de l’attaque, les malfaiteurs n’auraient pas eu accès aux fonds du distributeur...En revanche, la déflagration due à l’explosion a été entendue dans tout le village. Les fenêtres d’une maison voisine ont même été soufflées. Et si le distributeur a résisté à l’attaque, l’agence de la Banque Postale n’a pas été épargnée. Sur place, ce lundi, la maire de la commune n’a pu que constater les dégâts : « tout a été saccagé avec le souffle de l’explosion, précise Michèle Bourbier. Les boîtes postales sont explosées, les colis éventrés… c’est le bazar partout ! »Selon l’élue, le distributeur aurait déjà été la cible d’une tentative de braquage il y a moins d’un an. Ce dernier venait tout juste d’être remplacé. « Cette nouvelle attaque est inquiétante car nous faisons tout pour maintenir cette agence postale dans le village. Un distributeur, c’est important pour une commune touristique comme la nôtre, souligne Michèle Bourbier. Mais vu tous les travaux qu’il va falloir faire pour rouvrir l’agence, j’ai peur qu’elle ne soit jamais rénovée ».En septembre 2018, des malfaiteurs avaient utilisé un procédé similaire pour braquer le distributeur de billets de la Société Générale de Cuise-la-Motte, une commune également située dans l’Oise. Ils avaient notamment injecté un gaz dans l’agence pour la faire exploser.