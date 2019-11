Une voiture percute un cerf à Pierrefonds, une association met en cause la chasse à courre

Des poils sont restés coincés dans la vitre après la collision. / © Abolissons la Vènerie Aujourd'hui

L'accident s'est produit dans l'après-midi sur la D973 à Pierrefonds, à la lisière de la forêt de Compiègne. D'après les témoignages recueillis par l'association AVA, connue pour sa lutte contre la vénerie, le cerf a traversé la route alors qu'il était poursuivi par une meute de chiens de chasse à courre.Une heure plus tôt, une habitante avait déjà signalé à l'association la présence des chiens dans les rues de la commune. La voiture, dont le pare-brise est défoncé, a été emmenée par une dépanneuse. Elle appartiendrait à un habitant de Clermont de l'Oise. Le conducteur, a priori, n'a pas été blessé.D'après le rapport de gendarmerie, un accident s'est bien produit peu après 14 heures à cet endroit. Il évoque une collision avec un "petit cerf", qui s'est enfui et n'a pas été retrouvé. Sur une photo prise pas les militants, on peut voir des poils encore coincés dans la vitre.Les gendarmes confirment également qu'une partie de chasse à courre était en cours à ce moment-là dans les alentours mais assure que le lien avec l'accident n'est pas établi. S'agissant d'un accident matériel, ils ne devraient pas enquêter davantage sur les circonstances.