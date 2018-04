En plein mois d'avril... Il neige dans l'Oise !

Le mois d'avril 2018 aura été marqué par deux saisons en l'espace de quelques jours : l'été et... l'hiver. Il a bien neigé ce matin dans l'Oise, à la plus grande surprise des habitants... Certains ont pris des photos diffusées sur les réseaux sociaux.



De fortes pluies accompagnées d'un coup de vent affectent les régions septentrionales de la Normandie et des Hauts-de-France. Des records de températures ont été observés par Météo France ce matin. Il fait particulièrement froid pour un mois d'avril. En Normandie, il a fait 4 degrés dans certaines villes ce matin, ce qui représente un écart de 12 degrés par rapport aux normales de saison.



Ces averses de neige concernent notamment les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime. Au Tréport, 2000 abonnés Enedis ont été privés d’électricité ce matin à cause de la tempête.



De la neige en Normandie un 30 avril ! Par effet d'isothermie, les flocons tombent à Elbeuf en Seine-Maritime (76), tenant même au sol ! pic.twitter.com/wQyW4IQbfD — Météo Express (@MeteoExpress) 30 April 2018



Depuis dimanche 22, la Somme ainsi que le Pas-de-Calais ont été classés en vigilance orange pluies-inondations par Météo France. Des mini-tornades ont même été observées dans l'Aisne.





Les automobilistes et motards sont invités à la plus grande prudence s'ils circulent dans l'Oise. Certaines routes sont glissantes.