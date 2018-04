En plein mois d'avril, ils traversent la Manche à la nage

12h25 de traversée

C'était plus dur que prévu, raconte Philippe. On savait que ça allait être dur, ce n'est pas pour rien que personne ne l'avait jamais fait.

Le seul Français à avoir fait la traversée trois fois

Quentin Duval et Nicolas Corselle avaient rencontré Philippe Fort lors de ses préparatifs :

Philippe Fort, ou la nage dans des conditions extrêmes

Avec : Philippe Fort, nageur en eau libre ; Frédéric Kocen, nageur en eau libre ; Florence Della Védova, compagne de Philippe Fort - France 3 Picardie - Reportage : Quentin Duval, Nicolas Corselle et Pierre-Olivier Pappinni

"On voulait faire quelque chose que personne n'avait jamais fait. On a cherché la difficulté, on a été servis !"Philippe Fort, Frédéric Kocen et Denis Colombe se sont littéralement jetés à l'eau, réalisant un exploit en traversant la Manche en plein mois d'avril, alors que ces traversées commencent normalement à la fin du mois de mai.Moins de 24 heures après leur arrivée, les trois hommes se disent "courbaturés de partout". "On a les pieds lourds", commente Philippe.Ils sont partis de Douvres, en Angleterre, à 2h25, et se sont relayés, quatre fois une heure chacun, pour arriver au Cap Gris-Nez, sur la Côte d'Opale, 12h25 plus tard. L'eau était à 8,5°C au départ, 10,4°C à la fin.Philippe, 54 ans, est maître-nageur et directeur de la piscine Aqualis de Gouvieux, dans l'Oise. Ce Picard passionné de nage dans des conditions extrêmes a déjà traversé la Manche deux fois. En 2016, tout seul, en moins de 14 heures. Et en 2017, en relais avec cinq autres personnes.La traversée de ce 21 avril a été pour lui "la plus éprouvante, moralement et physiquement". "En solo, on se prépare pour nager une longue distance, explique-t-il. Là, la difficulté, c'était de nager une heure, monter dans le bateau deux heures, se réchauffer après avoir tremblé pendant trois quart d'heure , retourner dans l'eau… Il fallait se faire violence."Heureusement, la mer était relativement calme, et le soleil présent ce jour-là. Pour autant, les trois nageurs sont d'accord : "On ne veut plus toucher de l'eau froide pendant un petit moment. Là, on a donné", lâchent-ils en riant.Mais Dennis, dans trois semaines, retourne à l'eau pour un relais de 80 kilomètres avec trois autres nageurs autour de l'île du Levant. Frédéric lui, songe à tenter la traversée de la Manche en solo, comme Philippe. Et ce dernier, seul Français a avoir fait trois fois la traversée, évoque déjà les championnats mondiaux d'Ice swimming, en Russie en mars prochain : l'eau sera cette fois à 0°C…