Les plongeurs scaphandriers du Sdis 60 appelés dans les Yvelines

Ce soir, 5 plongeurs sapeurs-pompiers de l'Oise effectueront une plongée dans une station d'épuration des Yvelines, munis de leur scaphandre unique en France, à la recherche d'une éventuelle victime. Ce matériel permet d'effectuer des recherches en eaux polluées ou contaminées. pic.twitter.com/I9g2K5HiRP — SDIS de l'Oise (@SDIS60) 22 mars 2018

les plongeurs du SDIS de l’Oise ont été sollicités pour une mission technique, rare et très particulière hors de leur département. A la demande de la gendarmerie fluviale des Yvelines, ils effectueront une recherche éventuelle de corps dans une station d’épuration.Pour cela, les plongeurs disposent d’un scaphandre unique en France pour plonger en eaux contaminées ou polluées. Ce dispositif avait déjà été mis en action il y a quelques mois pour une situation analogue dans le Pas-de-Calais. L’équipe spécialisée du Sdis de l’Oise est composée de cinq sapeurs-pompiers plongeurs venus de Creil, Compiègne, Pont Ste-Maxence, Clermont et Beauvais. Deux véhicules sont nécessaires au transport des personnels et du matériel.