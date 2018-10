Plus de 80 enfants handicapés sans accompagnant dans l'Oise

accompagnement enfant handicapé

La loi d'orientation de 2013 fait de l'inclusion une priorité à l'école. L'état s'est engagé à faciliter la scolarisation d'enfants en situation de handicap. Mais dans la réalité, l'application du programme n'est pas si simple. Dans l'Oise, plusieurs dizaines d'enfants handicapés attendent encore un accompagnant pour aller à l'école. Une situation d'exclusion inacceptable pour ces familles.«Elle n'est pas à l'école avec les autres enfants et donc tout ce qui est du domaine de la socialisation, elle n'a pas accès à ça ou très peu. Après tous les apprentissages qui se font en septembre ou en octobre ne sont pas faits». témoigne la maman de Céléstine.Dans l'Oise plus de 80 ans handicapés attendent des AVS. Et pourtant si la profession est mal rémunérée, il y a tout de même des candidats. Suzanne attend depuis le mois de septembre une affectation. «Deux enfants m'attendent, un petit garçon et une petite fille qui ont besoin de moi».Des couacs administratifs que l'Inspection académique dit vouloir régulariser au plus vite.