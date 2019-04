Plus d'une tonne de résine de cannabis saisie par les policiers de l'Oise

De l'argent liquide, plusieurs voitures, des montres de luxe et des armes ont été saisies par la police nationale de l'Oise. / © Police nationale de l'Oise

Le 6 avril dernier, les policiers de Creil, en collaboration avec des brigades de recherche et d'intervention du Nord et de région parisienne, ont intercepté au péage de St-Arnoult-en-Yvelines sur l'A10 un convoi composé de deux voitures et d'un utilitaires.À bord de la camionette, les enquêteurs ont découvert 32 ballots de 38 kg de résine de cannabis soit un total de plus de 1,2 tonne de drogue. Il s'agissait d'un "go fast" qui remontait du sud de la France. Cette opération est le résultat d'une enquête de 3 mois pour mettre fin à un important réseau de trafiquants de drogue dont certains étaient implantés à Creil dans l'Oise.10 personnes ont été interpelées et 9 déférées devant un juge. Parmi elles, des compagnes des trafiquants. Elles ont été mises en examen pour blanchiment d'argent et non justification des revenus. Si les mis en cause étaient défavorablement connus des services de police et de justice, ce n'était pas pour des faits liés aux stupéfiants.Les 3 véhicules ayant servi à convoyer la drogue ont été saisis. Dans les différents lieux de perquisition situés en Eure-et-Loir, les policiers ont également découvert 27.000€ d’argent liquide, des montres de luxe, une compteuse à billets et plusieurs armes.Le 2 avril dernier, la police nationale de l'Oise avait déjà procédé à une importante saisie de stupéfiants dans le quartier Saint-Jean à Beauvais. Une opération qui avait mené au démantèlement d'un réseau impliquant 12 personnes, toutes placées en garde à vue. Les perquisitions, menées dans 6 lieux différents, avaient permis de récupérer de 169g d’héroïne et 600 euros en espèces.