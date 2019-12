Plusieurs poids lourds impliqués dans un violent accident sur l'A1 à Brasseuse

Ce mardi matin, vers 9h30, un accident très violent s'est produit sur l'autoroute A1 dans le sens Lille/Paris à hauteur de la commune de Brasseuse dans l'Oise. Trois semi-remorques, dont un transportant des voitures, et un fourgon utilitaire, sont entrés en collision.Le bilan provisoire fait état d'un mort et d'une personne incarcérée en urgence absolue parmi les passagers de l'utilitaire.Deux des trois poids lourds sont en portefeuille sur les voies. L'autoroute est coupée pour plusieurs heures.Une déviation est mise en place avec sortie obligatoire à Chevrières (sortie 9) et conseillée à Arsy (sortie 10). La circulation est perturbée.