Les points de collecte des sapins de Noël en Picardie

Déposer son sapin de Noël dans la rue peut coûter cher

Si le roi des forêts trône encore dans votre salon, son règne ne tardera pas à prendre fin. Au lendemain des fêtes, il a la gueule de bois et il a perdu de sa grandeur. Pour les artificiels le retour au grenier ou à la cave peut-être envisagé, mais pour les autres, ceux qui décorent votre tapis de leurs épines que faire ? Pour vous éviter le casse-tête et éviter de le déposer dans la rue au risque d'avoir une amende ou de le déposer dans votre poubelle d'ordures ménagères, des collectes sont organisées par certaines communes, qui les transforment en compost. Voici quelques dates de ramassage en Picardie :organise le ramassage des sapins de Noël naturels sur l’ensemble du territoire le mardi 8 janvier et le mercredi 9 janvier 2019.: ramassage sur les communes de Cramoisy, Maysel, Rousseloy, Saint-Leud’Esserent, Saint-Maximin, Saint-Vaast-lès-Mello et Thiverny.: ramassage sur les communes de Creil, Montataire, Nogent-sur-Oise et Villers-Saint-Paul.Les habitants sont invités à sortir leur sapin naturel à partir de 19h00 la veille de la journée de ramassage sur leur commune. Les sapins ramassés seront ensuite recyclés.Concernant les sapins artificiels usagés, les habitants sont invités à les sortir les jours de ramassage des ordures ménagères dans leurs communes.Pour la septième année consécutive,organise une collecte des sapins de Noël sur une grande partie de son territoire. En janvier 2018, grâce à la participation active des habitants de l’Agglo, ce sont 3 500 sapins soit 18 tonnes qui ont été collectés pour ensuite être valorisés.Sur la ville de Beauvais la collecte aura lieuLes sapins devront être sortis la veille à partir de 20h00 devant les habitations dans les zones pavillonnaires et le jour même à 12h00 au lieu de collecte habituel pour l'habitat collectif (quartiers Argentine, Saint-Quentin, Saint-Jean et Saint-Lucien).pour les communes de : Bonlier, Fontaine-Saint-Lucien, Guignecourt, Juvignies, Milly-sur-Thérain, Maisoncelle-Saint-Pierre, Tillé, Troissereux et Verderel-lès-Sauqueuse, Fouquenies, Goincourt, Herchies, Le Mont-Saint-Adrien, Pierrefitte-en-Beauvaisis, Saint-Germain-la-Poterie, Saint-Paul et Savignies, Allonne, Auteuil, Berneuil-en-Bray, Nivillers, Rochy-Condé, Therdonne et Warluis, Auneuil, Aux-Marais, Frocourt, Rainvillers, Saint-Léger-en-Bray et Saint-Martin-le-Nœud.la collecte aura lieu dans les communes de : Bailleul-sur-Thérain, Bresles, Fouquerolles, Haudivillers, Hermes, Lafraye, La Neuville-en-Hez, La Rue Saint-Pierre, Laversines, Le Fay-Saint-Quentin, Rémérangles et Velennes,Crèvecoeur-le-Grand, Le Saulchoy, Luchy, Maulers, Auchy-la-Montagne, Rotangy, Francastel et La Chaussée-du-Bois-d’Écu.Les sapins devront être sortis la veille à partir de 20h00 devant les habitations.organise elle aussi des collectes aux dates suivantes :pour Béthisy-Saint-Martin, Béthisy-Saint-Pierre, Néry, Saint Vaast de Longmont, Saintines et Verberie.pour Bienville, Clairoix, Compiègne, Janville, Jonquières, Lachelle, La Croix Saint Ouen, Margny-lès-Compiègne et Venette.pour Armancourt, Choisy-au-Bac, Jaux, Le Meux, Saint-Jean-aux-Bois, Saint-Sauveur et Vieux-Moulin.demande à ses habitants d'apporter leurs sapins à la déchetterie pour qu'ils soient recyclés.organise une collecte sur cinq joursdans les communes suivantes : Abbécourt, Bichancourt, Chauny S3, Marest-Dampcourt, Ognes, Viry-Noureuil., les sapins devront être déposés la veille dans les communes de :Amigny-Rouy, Autreville, Bertaucourt-Epourdon, Brie, Condren, Fourdrain, Fressancourt,Pierremande, Saint-Gobain, Saint-Nicolas-aux-Bois, Sinceny.sont concernées les communes de Achery, Andelain, Beautor, Chauny S1, S2, Deuillet, Mayot, Tergnier.se sera au tour des communes de Beaumont-en-Beine Béthancourt-en-Vaux, Caillouël-Crépigny, Caumont, Commenchon, Frières-Faillouël, Guivry, La-Neuville-en-Beine, Liez, Manicamp, Mennessis, Neuflieux,Quierzy,Ugny-le-Gay,Villequier-Aumont., la collecte est prévue dans les communes de Anguilcourt-le-Sart, Charmes, Danizy, La Fère, Monceau-Les-Leups, Rogécourt Servais, Travecy, Versigny., les sapins de Noël sont à déposer à la déchetterie ou à sortir avec le bac bordeaux (pour les personnes ne pouvant se déplacer). Elle sera ouvertede 14h à 17h45,, de 9 heures à 11h45., cette année les servies d'Amiens Métropole proposent, réparties dans cinq secteurs , les enclos seront ouvertspour réceptionner les sapins.: place de Görlitz, rue Jean Racine ( près de l’école Rosa-Bonheur) Chemin de Cottenchy, square Albert-Bouchez (près de l’église Saint-Acheul).: rue Louis-Thuillier ( près du stade Mouilonguet), angle des rues André-Chénier et Geroges-Beauvais, route de Rouen (près de l’église Jeanne-d’Arc), Esplanade Branly, place Longueville (Cirque Jules-Verne).: (Place Léon-Gontier (Maison de la Culture), place marie-sans-Chemise ( rue Dusevel).: rue Robert-Le-Coq ( Près de MégaCité), rue Robert-Le-Coq ( près du bureau de Poste), rue de l’Île-de-France ( près du terrain de football), angle des avenues de la Commune-de-Paris et de Bourgogne), avenue du Languedoc ( près du gymnase): rue Moïse-Delouard ( près de l’hôpital Nord), rue Decourt, place du Colvert et rue Marivaux.Faites attention si aucune collecte n'est organisée dans votre commune car l'article L541-2 du code de l'environnement est assez clair : "Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions (…)". Ce dépôt sauvage de déchets peut alors être sanctionné par une contravention de 2ème classe (Article R632-1 du code pénal) , c'est-à-dire 150 € au plus.