Les pompiers de l'Oise passent à l'orange

Les agents du centre de secours principal de Compiègne ont revêtu ce vendredi 5 juillet 2019, leurs nouvelles tenues de feu. Fini l'uniforme bleu, ils passent désormais à l'orange. 180 vestes et 180 surpantalons ont été commandés pour un montant de 106 000 euros. Et pour compléter la tenue, ils ont également de nouveaux casques. Le SDIS de l'Oise a acquis 418 casques F1XF pour un coût total de 154 935 euros.Après les sapeurs-pompiers de Clermont et Pont-Sainte-Maxence, ce sera au tour de ceux de Creil, Nogent et Montataire d'utiliser ces nouveaux casques cet été. Les prochaines casernes qui recevront les nouvelles tenues oranges sont celles d'Estrées Saint-Denis et du groupement territorial Est.

En ce qui concerne les nouvelles Tenues de Service et d’Intervention, le Sdis de l’Oise a acquis 1000 pantalons et 600 vestes pour un montant de 91.952 euros.



Les premiers qui sont passés à l'orange sont les pompiers de Paris en 2017.