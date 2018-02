Les pompiers de l'Oise sauvent un daim coincé dans un fil électrique

C'est un animal affolé que lesont découvert ce matin à la lisière d'une forêt, à Cauvigny. Uns'étant visiblement emmêlé les bois dans du fil électrique délimitant un enclos à chevaux, a paniqué et aggravé sa situation.Les pompiers ont tenté de le dégager, aidés d'Adriaan Dew Aegemaeker, l'un des deuxde l'Oise. "Il a fallu le maîtriser, ce qui n'a pas été évident notamment parce qu'il a fallu faire très attention aux pattes et à la tête", raconte-t-il.Le médecin a dû anesthésier le daim et lui administrer des anxiolytiques pour le calmer. Une fois le liquide ayant fait effet, l'animal a été ligoté et déplacé dans le camion des pompiers. L'opération a été réaliséede la section locale.L'animal a finalement été libéré dans sa forêt en bonne santé.