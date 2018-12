La population des Hauts-de-France augmente, surtout dans le Nord et l'Oise

Troisième région la plus peuplée de France, les Hauts-de-France ont gagné plus de 46 000 habitants entre 2011 et 2016. Des chiffres à relativiser tout de même : le nombre de naissances est toujours supérieur au nombre de décès, mais la région n'attire pas plus d'habitants. Ils sont plus nombreux à la quitter qu'à s'y installer. On fait le point pour vous avec les chiffres de l'INSEE.Pour plus d'informations sur les chiffres de votre département, consultez ici les bulletins de l'INSEE sur le Nord , le Pas-de-Calai s, la Somme l'Oise et l'Aisne