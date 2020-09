PORTRAIT - Jean-Luc, pêcheur à l'aimant dans l'Oise

Une activité écologique

Une pratique interdite dans la Somme

Depuis qu'il a pris sa retraite, Jean-Luc s'adonne à une véritable passion, la pêche à l'aimant. Ici, ce ne sont pas des poissons que l'ancien routier pêche, mais des kilos de ferailles."Je trouve des caddies, des trottinettes électriques, es vélos de la ville, des barrières… c’est incroyable", s'exclame-t-il. Destinée à dépolluer les cours d'eau, cette pratique permet de combiner loisir et écologie.Une activité qu'encourage Aryendra Pawar, président de la fédération de pêche de la Somme : "Aujourd’hui c’est important parce qu’on constate de plus en plus de déchets qui sont jetés dans la nature. On voit souvent des vidéos à Paris de trottinettes qui sont ressorties de l’eau. Les batteries doivent avoir des produits chimiques, qui se trouvant dans l’eau, vont générer de la pollution et donc des risques de mortalité".Pourtant, depuis 2019, la préfecture de la Somme a interdit la pêche à l'aimant dans son département. "Pratique de plus en plus courante, la pêche à l’aimant expose les pêcheurs à un réel danger. Dans la zone de combats des derniers conflits qui se sont déroulés dans le département, cette pratique s’avère dangereuse en raison de la présence d’un grand nombre d’engins non explosés", explique-t-elle dans l'arrêté preéectoral.Une restriction qui pousse Jean-Luc à s'exiler dans l'Oise, l'Aisne ou encore la Seine-Maritime, pour vivre sa passion. Une mesure qu'il ne comprend pas et qu'il entend démonter. "Je voulais créer une association pour expliquer ce qu’il faut faire et ce qu’on doit pas faire, explique le pêcheur à l'aimant. Vous savez, des obus on n’en trouve pas comme ça ! C’est faux. Il y a un an, je faisais ça à Amiens, je peux vous dire que des obus je n’en ai pas eu… Si on trouvait quelques balles. Moi les balles, je les détruits et elles se cassent toutes seules maintenant".Actuellement, aucun enlèvement régulier des détritus métalliques de la Somme n'est organisé par le département, propriétaire du fleuve.