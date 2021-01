Des postes de secours aux dépistages Covid : les Sauveteurs de l'Oise, mobilisés depuis un an contre le coronavirus

Elle est habituée des manifestations sportives, culturelles, et festives. Bénévole depuis 25 ans aux Sauveteurs de l'Oise, Michelle Lopes Da Cruz se dévoue désormais à l'aéroport de Beauvais-Tillé pour une mission totalement inédite : tester les passagers. Et elle le fait avec plaisir.

"On met en confiance les gens. Ils finissent par nous connaître. Y en a un, ça fait trois fois qu’il me voit ici. Il prend souvent l’avion et puis il passe systématiquement là où je suis, et donc voilà il est content de me voir", s'amuse-t-elle.

"Il y a plein de postes qui sont bougrement utiles"

L'association de sécurité civile est présente jusqu'à cinq fois par semaine pour les arrivants, sans tests PCR de moins de 72 heures. Depuis un an, les 150 secouristes se mobilisent dans la lutte contre la Covid-19, avec un seul objectif pour Bernard Janis : "aider les gens." Et pour ce bénévole, chacun à son rôle à jouer. "Pour le prélèvement, soit on peut le faire soit on ne peut pas... et pour ceux qui ne sont pas capables, il y a plein de choses utiles : l’accueil, la police aux frontières, la sortie... Il y a plein de postes qui sont bougrement utiles ! "

[CORONAVIRUS-COVID-19]

Aujourd'hui nos équipes étaient présentes à l’Aéroport de Beauvais pour y réaliser les tests de dépistage. En lien avec le @SDIS60 nous réalisons les tests antigeniques aux côtés des associations agréés de sécurité civile. @Prefet60 pic.twitter.com/JEvg56VRex — Sauveteurs de l’Oise FFSS 60 (@FFSS60Sauveteur) November 28, 2020

Les secouristes ont été formés pour réaliser ces tests. L'opération est d'ailleurs supervisée par la Préfecture et les pompiers. "C’est un acte qui est délégué, néanmoins cet acte est supervisé par la présence d’un soignant qui va valider les bonnes pratiques et va également pouvoir prendre la main, dans le cas où un passager présenterait une pathologie, une difficulté ou une anxiété", développe Olivier Brunel, infirmier-capitaine du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Oise.

La mission de dépistage s'organise avec le concours de la Croix-Rouge, la Croix-Blanche, L'Ordre de Malte et la protection civile.

Bientôt sur les campagnes de vaccination

Les Sauveteurs de l'Oise espèrent désormais compter sur de nouveaux volontaires. "Notre choix se porte aujourd’hui sur les missions Covid du fait qu’on ait une activité moindre de l’autre côté. Mais à un moment on ne pourra pas être sur tous les fronts et on reprendra nos activités normales", indique le président départemental des Sauveteurs de l'Oise, Stevens Duval. D'autant que les sauveteurs pourraient prochainement être appelées pour prêter main forte sur les campagnes de vaccination.