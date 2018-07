La préfecture de l'Oise interdit une balade de motards organisée au profit France greffe de moelle

Ce devait être la troisième édition de cette balade nocturne à moto . Mais cette année, l'association Rev'Heilles ne pourra pas l'organiser. La préfecture de l'Oise l'a interdite par arrêté. Avec pour raison avancée, les nuisances sonores dénoncées lors de l'édition 2017.Le 21 juillet prochain à 23h, des dizaines de motards devaient se retrouver à Clermont pour se rendre tous ensemble à Beauvais. Arrivée prévue une heure et une cinquantaine de kilomètres plus tard. Les recettes des inscriptions devaient être reversées à l'association France greffe de moelle.L'année dernière, la balade nocturne avait rassemblé 400 motards et récolté un peu plus de 1000 euros. Même succès en 2016, lors de la première balade nocturne en tre Clermont et Beauvais :Une décision qui ne passe pas dans le milieu des motards de l'Oise. Nombreux sont ceux qui ont exprimé leur mécontentement face à cette décision de la préfecture ou à relayer celui de leurs camarades motards sur les réseaux sociaux.