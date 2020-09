Première fermeture de classe liée au covid dans l'académie d'Amiens : une élève de Balagny-sur-Thérain testée positive

C'est un ensemble scolaire qui accueille, de la maternelle à la primaire, plusieurs centaines d'enfants à Balagny-sur-Thérain dans l'Oise.Mercredi 2 septembre, un cas de Covid-19 a été confirmé sur une élève de primaire. Après l'enquête de traçage de contacts, trois des huit classes ont été fermées : le CE2, le CM1 et le CM2. "Il a été décidé de fermer non pas uniquement sa classe mais d'étendre la mesure aux deux autres classes qui partageaient la récréation avec elle", explique-t-on au rectorat. 73 enfants, dont l'élève positive, ont ainsi été placés en quatorzaine. "Ils ont été en contact avec la petite fille sans mesure de protection efficace, c'est-à-dire sans masque. Les enseignants faisant cours avec un masque ne sont pas considérés à risque", précise le rectorat.Les parents sont en attente de rendez-vous pour tester leurs enfants. L'école va quant à elle être entièrement désinfectée par les services de la mairie qui n'a pas souhaité répondre à nos questions.Le rectorat tient à rappeler que "les élèves et les personnels symptomatiques ou identifiés comme cas contact et qui auraient passé un test sont invités à ne pas se rendre dans leur établissement dans l'attente du résultat et s'il s'avère positif."Mardi 1er septembre, 25 élèves et 2 surveillants ont été placés en quatorzaine, après la découverte d'un cas positif à la Covid-19 chez une élève du collège Rosa Parks à Amiens . Dans la semaine, ils avaient participé à une activité physique où le masque n'était pas obligatoire.