Le projet de piste de ski à Saint-Paul dans l'Oise est abandonné

Le projet de piste de ski indoor à Saint-Paul dans l'Oise a finalement été stoppé.Le groupe Eiffage annonce la fin du projet de manière laconique dans un communiqué diffusé ce lundi 28 octobre. "Dans un contexte où le dérèglement climatique est devenu une réalité, le projet de construction d’une piste de ski à Saint-Paul risquait de ne pas être compris et accepté par nos concitoyens."Les résultats de l'étude de faisabilité et d’impact rendus en début d'année étaient pourtant favorables. Cela faisait 10 ans que l'idée du maire de la commune, Gérard Hédin, était dans les cartons. Le projet d'envergure comportait deux pistes de ski, un hôtel, deux restaurants, une patinoire, un centre de remise en forme, pour un coût estimé à 63 millions d'euros.En plus d'offrir un nouvel espace de loisirs à côté du parc d'attractions de Saint-Paul, le projet prévoyait la création de plus de 200 emplois. "Mon plus grand regret restera de ne pas donner la possibilité aux jeunes d’apprendre à skier à Saint-Paul, comme cela l’avait été en 1975 lors de la création de la piscine de Savignies en milieu rural par exemple", a réagi le maire de la commune de l'Oise du Facebook.