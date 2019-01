Le projet d'une piste de ski à Saint-Paul sort des cartons

Un complexe complet

Des retombées économiques et des emplois à la clef

Une piste de ski à Saint-Paul dans l'Oise, c'est possible !

Le projet d'une piste en extérieur à Saint-Paul, près de Beauvais est toujours d'actualité. Cela fait dix ans que l'idée fait son chemin. Il ne manque plus qu'une dernière autorisation pour lancer les travaux au printemps.Certains projets sont du domaine de l'utopie, et cela aurait pu être de l’ambitieuse idée du maire de Saint-Paul, Gérard Hédin, la création d'une piste de ski dans sa commune. Le projet a déjà une dizaine d'années et d'ici quelques mois les travaux pourraient commencer.Le projet comporte deux pistes de ski alimentées en neige artificielle, un hôtel, deux restaurants, dont un d'altitude, d'une patinoire, un centre de remise en forme et de bien d'autres attractions dans le futur en vue de développer le concept. Cette nouvelle offre de loisir dans l'Oise sera construite sur un terrain de 12 hectares. Le coût est estimé à 63 millions d'euros. Le groupe Eiffage est chargé de la réalisation du projet.La réalisation de ce projet est très attendue par les habitants de l'Oise. Plus de 200 emplois seraient créés. Les restaurateurs voisins espèrent de nouveaux clients et le propriétaire du parc d'attractions de Saint-Paul attend lui aussi des retombées pour son parc. L'an dernier, ses attractions ont attiré près de 400 000 visiteurs, un tel complexe serait une belle opportunité.Les résultats de l'étude de faisabilité sont attendus pour fin mars.