Proposition de rachat de Phildar par Kindy : "Je pense que c'est une belle histoire à tricoter"

Une stratégie payante

C'est peut-être le début d'une nouvelle histoire pour l'entreprise Kindy. Il y a trois ans, le fabricant de chaussettes basé à Moliens dans l'Oise était au bord de la fermeture . Aujourd'hui, il s'apprête à racheter une autre enseigne de textile : Phildar, placée en redressement judiciaire en juillet dernier. Le tribunal de commerce de Lille examine actuellement trois offres de reprise. "Je pense qu'il y a une belle histoire à tricoter entre Phildar et Kindy", confie Salih Halassi. Le PDG de l'entreprise de chaussettes isarienne sait déjà comment redonner un coup de jeune à la marque nordiste de vêtements et de fils à tricoter. "L'idée c'est de garder l'ADN et les valeurs Phildar et venir remplacer le prêt-à-porter, qui représente un gouffre, par des produits homewear dont la chaussette", détaille Salih Halassi.Il y a trois ans, c'est avec cette même stratégie que le PDG a remis sur pied la marque créée en 1966. À l'époque 67 salariés sont repris. Ils sont 85 aujourd'hui, dont 70 à Moliens. Chaque année, l’entreprise produit 14 millions de paires de chaussettes sous la marque Kindy (majoritairement fabriquées en Turquie) et 1 million de paires made-in France dans l’Oise.Depuis 2017, la fabrication française a été multipliée par deux. À présent, 40% des chaussettes sont fabriquées dans l'Oise. "Cela fonctionne grâce à l'histoire et au savoir-faire de la marque, mais également la qualité du produit à un prix toujours abordable. Kindy veut rester une marque populaire comme elle est depuis le début", affirme la responsable communication Julie Coëne.Une marque populaire et engagée. Depuis plusieurs mois, l'entreprise développe également des produits éco-responsables. La gramme Green Socks, créée fin 2019, propose des chaussettes en coton bio, d'autre fabriquées à partir de fibres recyclées et bientôt des biodégradables Si l'offre de reprise de Phildar est retenue, Kindy reprendrait 139 des 209 salariés de l'entreprise nordiste. Le tribunal de commerce de Lille rendra sa décision 22 septembre 2020.