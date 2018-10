Une quarantaine de jeunes originaires de l’Oise tabasse deux adolescents en Seine-et-Marne

La bagarre a éclaté aux abords de la gare routière de Saint-Mard, le vendredi 19 octobre 2018. Après avoir passé la journée au lycée de Meaux, deux adolescents descendent du car vers 18h40. Ils sont rapidement pris pour cible par une quarantaine de jeunes, originaires de Crépy-en-Valois, dans l’Oise. « Les deux adolescents ont été violemment passés à tabac, confirme la gendarmerie de Meaux. Les agresseurs les ont gazés, frappés avec des manches à balais et des poings américains ». Une vidéo de la bagarre circulant sur les réseaux sociaux témoigne de la violence de l’agression.



Les deux adolescents ont été auscultés à l’hôpital de Meaux. Leurs jours ne sont pas en danger, mais ils se sont tout de même vu prescrire une ITT de plus de 8 jours. « Ces jeunes de Crépy avaient prévu de se rendre à Saint-Mard pour en découdre avec les jeunes du coin, probablement suite à une bagarre qui aurait déjà éclaté entre les deux bandes, explique une source proche du dossier. Sauf que la bande de Saint-Mard ne s’est pas présentée au rendez-vous. On suppose que les jeunes de Crépy se sont rabattus sur les premières cibles qui passaient par là. C’est une simple histoire d’opportunité car les deux victimes n’ont rien à voir avec cette guerre de bandes ».



Avec l’aide des nombreux témoins, les gendarmes ont procédé à l’interpellation de 8 personnes. Finalement, 4 mineurs et 2 majeurs ont été présentés le 21 octobre à un juge du tribunal de Meaux « en vue de l’ouverture d’une information judiciaire ».



Du côté des forces de l’ordre, l’enquête se poursuit. Les gendarmes recoupent actuellement tous les témoignages avec les nombreuses vidéos de surveillance afin d’identifier tous les agresseurs.