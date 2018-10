Reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour cinq communes de l'Oise

La préfecture de l'Oise vient de communiquer la liste des communes du département reconnues en état de catastrophe naturelle pour plusieurs événements climatiques.



Les arrêtés interministériels des 17 et 18 septembre 2018 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, publiés au JOdu 20 octobre 2018, reconnaissent les communes de l'Oise suivantes :



Au titre des inondations et coulées de boues (arrêté du 17 septembre 2018) :



- Acy-en-Multien (pour le 25 mai et le 8 juin 2018)

- Fresnoy-la-rivière (pour le 28 mai 2018)

- Noailles (pour le 29 mai 2018)



Au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse 2017 (arrêté du 18 septembre 2018) :



- Lamorlaye (sécheresse du 1er janvier au 30 septembre 2017)

- Le Fayel (sécheresse du 1er janvier au 31 décembre 2017)



Les personnes ayant subi des dommages disposent de 10 jours ouvrés à compter de cette publication au Journal Officiel pour déclarer les dégâts liés à ces sinistres à leur assureur.