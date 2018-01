© Ministère de l'Ecologie

En France, plus d’un foyer sur cinq achète un sapin de Noël, soit 5.5 millions de sapins naturels vendus chaque année. Ces sapins commercialisés pour Noël ne sont pas issus de la déforestation, mais cultivés par des producteurs.Le recyclage du sapin de Noël est de plus en plus plébiscité. Pratiquement toutes les villes récupèrent les conifères et ils sont ensuite valorisés énergétiquement ! Renseignez-vous auprès de votre commune pour connaître les jours de collecte.

À noter que l'abandon de votre sapin sur le trottoir est passible d'une amende de 2e catégorie pouvant aller jusqu'à 150 euros.