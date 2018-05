Réouverture de l'abbatiale de Saint-Germer-de-Fly

Une longue et coûteuse restauration​

Fermée depuis 2005 pour travaux, l'abbatiale de Saint-Germer-de-Fly , dans l'Oise, vient de rouvrir ses portes. Les villageois attendaient ce jour avec impatience et ils le disent : "Je l’ai tellement trouvée magnifique cette abbatiale que pour moi elle est encore plus belle" , "Ils ont vraiment fait des merveilles donc c’est important de venir admirer ce qu’ils ont fait".Ce n'est pasqui va dire le contraire. A 84 ans, celle qu'on surnomme. C'est elle qui ouvre les portes, prépare l'autel pour les messes et fait sonner les cloches. Pour cette enfant du pays de Bray,: "Je suis née à Saint-Germer. Avec mes frères et soeurs, nous sommes six, nous y avons été baptisés, nous avons fait notre communion, notre profession de foi, notre confirmation et on s'est marié dans cette église".Au fil du temps, l'édifice s'est dégradé. Les travaux ont duré treize ans. Il a fallu notamment consolider les quatre piliers qui soutiennent le clocher. 1,6 million ont été nécessaire à la préservation du bâtiment. Depuis le début du chantier en 2005, l'abbatiale a gardé porte close pour des raisons de sécurité.L'abbaye et son abbatiale font partie des monuments incontournables du patrimoine architectural picard. Elles sont situées sur l'itinéraire cyclo-tourisme Paris/Londres. Cette réouverture permettra de relancer le tourisme en pays de Bray.