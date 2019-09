Pour répondre à la demande asiatique, Chanel agrandit son site de Verneuil-en-Halatte

L'unité de fabrication de produits de maroquinerie de l'enseigne de luxe Chanel est installée depuis 30 ans à Verneuil-en-Halatte dans l'Oise.



Un nouvel espace de 25 000 mètres carrés accueillera les artisans-maroquiniers d’ici à la fin 2020. Une centaine d’emplois supplémentaires sont dores et déjà programmés par. 410 salariés travaillent actuellement dans le site de Verneuil-en-Halatte.



Chanel regroupe au total 3 000 salariés en France. L'enseigne de luxe commence par installer à Compiègne, en 1979, un site dédié à la parfumerie. Puis en 1987, une usine de produits cosmétiques voit le jour à Chamant, non loin de Senlis. Après le site de Verneuil-en-Halatte, l'entreprise implante en 1994 un pôle logistique situé au Meux. C'est l'un des plus gros employeurs du département.