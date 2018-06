Restriction d'eau dans 4 villages de l'Oise

Ils vivent au rythme des distributions de bouteilles d'eau pour la 3ème journée consécutive.



A Tracy-le-Val, Tracy-le-Mont, Bailly et Saint-Léger-aux-Bois dans l'Oise, les habitants subissent une restriction de l'usage de l'eau courante depuis samedi : des entérocoques intestinaux y ont été détectés. Cette bactérie est susceptible de causer des désordres intestinaux type diarrhée. Une faible concentration de chlore, utilisée pour lutter contre cette bactérie, a également été révélée.



L’eau du robinet ne doit être utilisée que pour la toilette, le linge, la vaisselle et les WC. Pour boire, se laver les dents, faire la cuisine et laver les aliments crus, il est impératif d'utiliser de l'eau en bouteille.



C'est la préfecture de l'Oise et l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France qui ont décidé de cette restriction de l'usage de l'eau.



Au total, plus de 5.000 personnes sont concernées. Le gestionnaire de l'un des captages incriminés a prévenu tout le monde par téléphone et a organisé la distribution de bouteilles d'eau Tracy-le-Val, Bailly et Saint-Léger-aux-Bois. A Tracy-le-Mont, c'est la municipalité qui s'en est chargée.



De nouvelles analyses ont été effectuées ce week-end. Les résultats seront connus aujourd'hui.