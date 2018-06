Les retraités des Hauts-de-France à nouveau dans la rue ce jeudi 14 juin

Le jeudi 14 juin sera une nouvelle journée de manifestation pour les retraités. Ils manifestent contre le gel des pension en 2018 et la hausse de 25% de la CGC entrée en vigueur en janvier. Pour rappel, cette journée de mobilisation sera la troisième, après celles du 28 septembre et du 15 mars.



En Picardie plusieurs rendez-vous sont fixés. Dans l'Oise les organisateurs donnent rendez-vous aux retraités à Beauvais à partir de 14h30 place Jeanne Hachette, dans l'Aisne les manifestants seront présents à Laon à partir de 14 heures devant la permanence du député, à Soissons, ils seront place du marché à 14 heures et enfin à Saint-Quentin le rendez-vous est fixé à 10 heures place de l'hôtel de ville. Dans la Somme, deux rassemblements sont prévus, à Friville-Escarbotin à 11 heures devant le parkin de l'enseigne Netto et à15 heures devant la Maison de la Culture d'Amiens.