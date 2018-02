Retrouvez le mariage de vos ancêtres dans l'Oise grâce à Tables de Mariage du XIXe siècle

Retrouver la trace de tous les mariages du XIXe siècle dans l’Oise ? Désormais c'est possible grâce à “Tables de Mariage du XIXe siècle” soutenu par Geneanet Plus de 360 000 mariages ont été relevés entre 1792 et 1902 dans le département avec l'aide collaborative des internautes. Ce projet permet de faciliter le travail des généalogistes débutants. "Tables de mariage du XIXe siècle" est librement accessible et entièrement gratuit. Ce site permet de retrouver le mariage de ses ancêtres, sans même connaître la commune, et vous pouvez même remonter jusqu'à l'Ancien Régime.Il a été lancé il y a 2 ans. Tout le monde peut contribuer à ce projet collaboratif. Les personnes qui souhaiteraient y participer et qui ne sont pas encore membres de Geneanet peuvent également les contacter.L'Oise est le troisième département, après les Alpes-Maritimes et les Vosges a terminé le dépouillement intégral. Dans les autres départements de la région, ce travail est en cours.