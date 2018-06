20 équipes, composées de 6 coureurs se disputeront cette course en quatre étapes. Pour cette édition 2018, le Centenaire de l'Armistice du 11 novembre sera mis à l'honneur tout au long de la Ronde de l'Oise dans le cadre des actions Mem'Oise portées par le Département de l'Oise. Le vainqueur de l'édition 2017 de la Ronde de l'Oise est le Picard Flavien Dassonville.07/06 - Et. 1 : Breteuil - Liancourt (131,1 km)08/06 - Et. 2 : Andeville - Ribécourt-Dreslincourt (208,2 km)09/06 - Et. 3 : Morienval - Nanteuil-le-Haudouin (174,7 km)10/06 - Et. 4 : La Croix Saint-Ouen - Conseil Général de l'Oise (Beauvais) (181,7 km)Pour consulter la liste des engagés CLIQUEZ ICI