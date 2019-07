Rozoy Bellevalle : rencontre avec de jeunes scouts, un mouvement toujours à la mode

Une centaine de jeunes scouts sont rassemblés dans un camp à Rozoy Bellevalle dans l'Aisne. Si le mouvement scout a toujours accordé une place importante à la solidarité et au partage, il est très attaché au respect de la nature et à l'environnement. Et dans ce camp, festif et pédagogique, il est bien sur question d'écologie, et d'écosystème. Une aventure pour des enfants âgés de 8 à 10 ans qui font l'apprentissage de l'autonomie, avec un esprit de solidarité et de partage.