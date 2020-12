Ryanair ouvre une ligne entre l'aéroport de Beauvais Tillé et Naples en mars 2021

À partir du 28 mars 2021, il sera désormais possible de vous envoler depuis l'aéroport de Beauvais Tillé dans l'Oise vers Naples. La compagnie à bas coût Ryanair ouvre une dixième ligne vers l'Italie.

Bari, Bologne, Brindisi, Cagliari, Milan-Bergame, Palerme, Pise, Rome, Venise-Trevise et bientôt Naples au départ de l'aéroport de Beauvais Tillé dans l'Oise. Ryanair ouvre une dixième ligne à destination de l'Italie à partir du 28 mars 2021. C'est sur ses réseaux sociaux que la direction de la société aéroportuaire a annoncé la nouvelle :

Cette nouvelle destination sera desservie par deux vols aller-retour par semaine, les jeudis et dimanches. "Dans ces temps très mouvementés pour le transport aérien, nous saluons les initiatives de nos compagnies aériennes, dont Ryanair, qui après l’inauguration de sa base opérationnelle à l’aéroport Paris-Beauvais début décembre, continue de préparer l’avenir et la reprise", a commenté Michel Peiffer, président du directoire de la société aéroportuaire de gestion et d’exploitation de l’aéroport de Beauvais, chez nos confrères d'Actu Oise.