Saint-Maximin : elle accuse Subway de l'avoir renvoyée après avoir signalé des asticots en vitrine

Un stage, une période d'essai et, à l'horizon, un CDI. C'était ce qui attendait Laura Pierret, 22 ans, au Subway de Saint-Maximin, près de Creil. Mais" explique la jeune femme, qui a envoyé plusieurs photos à son patron. Faute de réponse, ajoute-t-elle, elle a fini par l'appeler. "Je lui explique, mais il me raccroche au nez, puis il appelle l'employée qui était avec moi. Il lui demande s'il y a quelqu'un dans le restaurant, et s'il y a bien des vers."Ce que l'employée lui confirme, selon elle. Il lui aurait alors demandé de verser de l'eau dans la vitrine, "mais les vers se sont propagés avec le courant de l'eau et il y en avait partout. Je me suis tétanisée et il m'a demander de partir." "" lui aurait-il dit.La jeune femme dit avoir été victime de chantage, lorsqu'elle a annoncé qu'elle comptait saisir l'inspection d'hygiène et les prud'hommes. "Il m'a dit que si je ne revenais pas, je n'aurais pas de CDI", un chantage que paraît confirmer la capture écran de l'échange, que nous avons pu consulter.Dans la foulée, la jeune femme publie les photos sur Facebook,. Laura Pierret dit avoir été contactée à nouveau pour retirer ce post, sous la menace d'une plainte pour diffamation." fulmine-t-elle. "On peut demander au restaurant d'à côté, j'étais venue leur demander un ouvre-boîte ! Et il y a des caméras de surveillance, si j'avais mis les vers moi-même, on me verrait dessus !"Laura Pierret ajoute avoir contacté l'inspection de l'hygiène et a rendez-vous lundi aux prud'hommes. Malgré plusieurs tentatives,