Saint-Maximin reçoit le championnat du monde junior de bowling

Comment ça marche ?

Le bowling aux JO ?

Ils ont entre 13 et 18 ans et viennent du monde entier. Cette semaine, 120 jeunes joueurs de bowling, d'une trentaine de nationalités différentes, s'affrontent dans le Plaza Bowling de Saint-Maximin.Quatre joueurs représentent la France, dont l'enfant du pays, Justine Albert, 17 ans."J'ai pas mal d'appréhension, mais ça s'annonce bien, on a une bonne équipe et on s'entend bien donc ça peut le faire", nous confiait-elle quelques jours avant le début du championnat.Chaque athlète joue 18 parties, dont 6 en individuel, 6 en double et 6 en équipe mixte. Les quatre premiers de chaque compétition sont ensuite qualifiés pour les demi-finales et finales. Ces dernières se dérouleront d'ailleurs à l’Institut National du Judo à Paris le week-end prochain.Des médailles "All Event" seront aussi remises aux joueurs qui ont abattu le plus de quilles en 18 parties. Et enfin, une dernière compétition départagera les 24 meilleurs du classement "All Event".Et si vous n'avez pas tout suivi, rien de mieux qu'une démonstration. Les compétitions sont diffusées en direct sur la chaîne Youtube World Bowling Plus qu'une compétition, ce championnat du monde junior est l'occasion pour les fédérations internationales de bowling de montrer un autre visage de cette pratique."Le défi est simple : il s'agit de démontrer que le bowling est aussi un sport", indiquait le président de la Fédération Française de Bowling et de Sport de Quilles, qui compte près de 25 000 licenciés.L'objectif principal étant que le bowling soit choisi comme sport additionnel aux JO de Paris 2024. Pour le moment, l'escalade, le skateboard, le surf et le breakdance, ont été présélectionnés. La décision définitive sera rendue fin 2020.