Saint-Maximin : le Subway rouvre après contrôle sanitaire

Les images d'asticots grouillant sur un comptoir avait heurté plus d'un amateur de sandwich. Le 8 juin, une jeune femme accusait le responsable du restaurant franchisé Subway de Saint-Maximin, dans l'Oise, de. Le post Facebook dans lequel elle narre son histoire est partagée plus de 45.000 fois et l'établissement ferme temporairement ses portes.Une semaine plus tard, l'établissement a pu reprendre son activité. "Le rapport d’inspection de la DDPP [Direction Départementale de la Protection des Populations, chargée entre autres du contrôle sanitaire des produits alimentaires, NDLR] du 12 juin dernier conclut à un niveau d’hygiène satisfaisant", affirme le groupe dans un communiqué.Laura Pierret, la jeune femme à l'origine du post, avait en outre affirmé avoir pris rendez-vous avec les Prud'hommes. "S’il est avéré que le droit du travail est mis en jeu, toutes les mesures légales seront prises par les autorités compétentes", assure Subway France.