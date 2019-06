Saint-Pierre-es-Champs : une remorque de tracteur termine sa course dans le pignon d'une habitation

vidéo SDIS 60

Un accident hors du commun s'est produit lundi 3 juin en milieu d'après-midi dans le petit village de Saint-Pierre-ès-Champs. La remorque d'un tracteur s'est détachée et elle a terminé sa course dans une habitation.Il est 15h26 quand un tracteur et sa remorque empruntent la petite route de Montel, point d’entrée à la commune de St-Pierre-ès-Champs. C'est une voie en pente et en virage, la remorque de huit tonnes se détache de l'engin agricole et percute le pignon d'une maison située en bordure de route dans le virage. Plus de peur que de mal pour les occupants. Aucun blessé n'est à déplorer mais la famille, qui vivait dans les lieux sera quand même relogé. La remorque a occasionné d’importantes fissures.Les sapeurs-pompiers de La Chapelle aux Pots, Gournay en Bray, Tillé, Pont Ste-Maxence et Creil étaient mobilisés, avec une unité de secours déblaiement. L’habitation sera finalement consolidée par l’intérieur. Les sapeurs-pompiers ont crée de toutes pièces une « armature » de soutien.La route a été coupée à la circulation le temps des travaux. Une fois l'habitation sécurisée, la remorque a pu être extraite et évacuée.