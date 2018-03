Des salariés du groupe Carrefour en grève à Crépy-en-Valois (Oise)

itv David Boulanger, représentant syndical FO (entrepôt Carrefour à Crépy-en-Valois)

Propos recueillis par Marie Benoist et Florie Castaingts

Depuis mardi, 16h, des salariés de l'entrepôt logistique du groupe Carrefour de Crépy-en-Valois, qui ravitaillent environ 80 magasins Carrefour Market de Picardie et de la région parisienne, se sont mis en grève.Ces salariés qui gagnent en moyenne 1630 euros bruts par mois, ont vu leur prime d'intéressement aux bénéfices passer de 610 euros à 57 euros.Une décision que les représentants syndicaux jugent honteuse : "C'est une prime qu'on attend tous les ans, qui est de 600 à 700 euros. Il y a des gens qui ont des impôts à payer avec cette prime, des projets de vacances avec cette prime, alors quand on va leur donner 57 euros, on fait quoi avec ça ? (...) C'est une mauvaise gestion de la direction. Ce n'est pas à nous de subir la mauvaise gestion de la direction" déclare David Boulanger, représentant syndical FO.Mercredi, la direction est revenue vers les salariés avec une proposition de 350 euros en plus soit une prime totale de 407 euros. Une proposition qui ne satisfait pas les syndicalistes qui réclament une prime de 610 euros.Aujourd'hui les 477 salariés du site seraient 85% de grévistes. Ils comptent durcir le mouvement en attendant la mobilisation commune à tout le groupe le 31 mars prochain.