Les salariés de Tropicana à Hermes en grève

"On ne bloque pas le site. Ce n'est pas dans nos habitudes, explique Sébastien Jabouille de la CGT. Le salarié qui veut travailler, on le laisse aller bosser. Mais avec 80% des gens dehors, ça va être compliqué de sortir quoi que ce soit de l'usine aujourd'hui."Ce lundi, 80% des salariés de l'équipe du matin n'ont pas pris leur poste à l'usine Tropicana de Hermes dans l'Oise : à l'appel de la CGT, auquel s'est rallliée la CFTC, les salariés ont décidé de se mettre en grève illimitée. Ils réclament une prime de transfert de 50.000 euros de leur contrat de travail de Pepsi, leur employeur actuel à Navigator Capital, le repreneur.Les syndicats aimeraient également que Pepsi prenne à sa charge la différence salariale que la période de transition va entraîner : "le nouveau repreneur amène peu de volumes supplémentaires de production donc les volumes d'heures de travail seront moins importants notamment au niveau des heures de nuits, précise Sébastien Jabouille. On va se retrouver avec une sacrée baisse de notre rémunération. Quand on voit toute l'attention et l'argent que Pepsi met sur la table pour accueillir le repreneur, on aimerait bien que les salariés soient traités de la même façon"À cela s'ajoutent des incertitudes quant au repreneur : Navigator Capital est une société spécialisée dans la reprise d'entreprises en difficulté, "mais elle a plutôt repris des boîtes de métallurgie et aucune dans l'agro-alimentaire. Du coup, on ne sait pas ce qu'on va fabriquer."Tropicana à Hermes est le site de production français de la marque. Le site isarien emploie 98 salariés et une vingtaine d’intérimaires. Il est spécialisé dans la production de briques de jus d'orange en carton. En 2017, il a produit 64 millions de litres de jus de fruits.