Les sapeurs-pompiers de l'Oise sauvent une vache avec une tractopelle

En cette journée particulière, l’animal vient de donner la vie à un superbe veau qui découvre le monde bien au chaud, emmitouflé dans de la paille toute fraîche. Dans la soirée, la vache s’approche d’un ruisseau et s’enlise. pic.twitter.com/FsqmtVuc4l — SDIS de l'Oise (@SDIS60) 12 juin 2019

Quelques minutes plus tard, le bovin est tiré de sa mauvaise posture. Le propriétaire est ravi… et le veau retrouve sa mère. Une rencontre magnifique que nous n’oublierons pas. pic.twitter.com/Tp4dBENdjN — SDIS de l'Oise (@SDIS60) 12 juin 2019

C'est une intervention pour le moins surprenante. Ce mardi après-midi, les pompiers ont sauvé une vache qui s'était enlisée dans un ruisseau. Elle s'y était approché après avoir donné naissance à un veau, et n'était plus en mesure de s'en extraire. ..Il a fallu faire passer des sangles sous l'animal pour la soulever... avec une tractopelle. La vache a ensuite été hissée et emmitouflée dans une couverture de survie. Elle a pu retrouvé son veau âgé de seulement quelques heures, et son propriétaire rassuré.