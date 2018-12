Un SDF retrouvé mort à Nogent-sur-Oise

C'est aux abords du centre commercial Auchan avenue de l'Europe à Nogent-sur-Oise dans l'Oise que le corps d'un sans domicile fixe a été retrouvé ce lundi mlatin.L'homme était âgé de 45 à 50 ans. Habitué des lieux, il était régulièrement installée à l'endroit où il a été découvert morte.La police s'est immédiatement rendue sur place.Les causes de son décès ne sont pour le moment pas établies.L'Oise compte 1.103 places réparties dans les différentes centre d'hébergement d'urgence du département.Et depuis le 1er novembre et jusqu’au 31 mars 2019, date de la fin de la trêve hivernale, 61 places supplémentaires ont été ouvertes aux personnes vulnérables dans le cadre du dispositif de veille saisonnière du plan grand froid activé par la préfecture. Un chiffre qui pourra monter à 142 en fonction de la météo et des températures.