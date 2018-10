Le SDIS de l'Oise se met au rose pour Octobre Rose

Sauver des vies passe aussi par la prévention…pensez dépistage ! #OctobreRose pic.twitter.com/47n1LH6F3p — SDIS de l'Oise (@SDIS60) 9 octobre 2018

Les sapeurs-pompiers de l'Oise sont solidaires d'Octobre Rose. Une femme sur trois n'a pas recours au dépistage du cancer du sein. Détecté à un stade précoce, la survie est supérieure à 90%. Il est donc nécessaire de se faire dépister.La participation au dépistage des femmes âgées de 50 à 74 ans reste encore très inégale selon les régions, les origines et les classes sociales. Et la prévention permet de sauver des vies. Le quotidien des sapeurs-pompiers est de venir en aide aux personnes qui sont en situation de danger. Ils s'associent tout naturellement à Octobre Rose avec ce camion-citerne décoré aux couleurs de l'événement et invitent les femmes de l'Oise au dépistage.