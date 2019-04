Sécheresse : mesures de vigilance pour l'usage de l'eau dans l'Oise

Les 4 seuils de sécheresse

Vigilance sécheresse : information et incitation des particuliers et des professionnels à faire des économies d'eau.

: information et incitation des particuliers et des professionnels à faire des économies d'eau. Alerte sécheresse : limitation des prélèvements à des fins industrielles et agricoles mesures d'interdiction de remplissage de plans d’eau, et de certains usages, comme le lavage de voitures… sur tout le département ou de manière plus locale.

: limitation des prélèvements à des fins industrielles et agricoles mesures d'interdiction de remplissage de plans d’eau, et de certains usages, comme le lavage de voitures… sur tout le département ou de manière plus locale. Alerte renforcée sécheresse : réduction renforcée des prélèvements industriels et agricoles, forte limitation des prélèvements pour l'arrosage des jardins, espaces verts, golfs, lavage des voitures... jusqu'à l'interdiction de certains prélèvements.

: réduction renforcée des prélèvements industriels et agricoles, forte limitation des prélèvements pour l'arrosage des jardins, espaces verts, golfs, lavage des voitures... jusqu'à l'interdiction de certains prélèvements. Crise sécheresse : arrêt des prélèvements non prioritaires, y compris des prélèvements à des fins agricoles. Seuls les prélèvements permettant d'assurer l'exercice des usages prioritaires sont autorisés (santé, sécurité civile, eau potable, salubrité).

En ce mois d'avril largement ensoleillé dans l'Oise, la situation des niveaux de nappes et des débits des cours d'eau a franchi le seuil de vigilance sur quatre bassins versants du département : l'Aronde, le Matz, la Brèche et la Nonette-Thève.En cause, le manque de pluie et la faible et lente recharge des nappes souterraines.Afin d'éviter que la situation ne s'aggrave, la préfecture de l'Oise recommande deet "demande à tous les acteurs, agriculteurs, industriels et usagers, de faire preuve de civisme pour réduire leur consommation d'eau et supprimer tout gaspillage".Il est recommandé de ne pas prélever l'eau des cours d'eau, des nappes ou à partir des réseaux publics de distribution.Les particuliers doivent également économiser l'eau et supprimer tout gaspillage.