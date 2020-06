Sécheresse dans l'Oise : la préfecture prend un arrêté réglementant l'usage de l'eau

Risque possible de sécheresse cet été

Mercredi 24 juin, la préfecture de l'Oise a pris un arrêté réglementant provisoirement l'usage de l'eau compte tenu de la sécheresse.Elle indique que les bassins versants de l'Aronde, de l'Automne, de la Divette-Verse et du Matz ont atteint le seuil de vigilance.Ainsi des mesures de restrictions de l'usage de l'eau doivent appliquées. Ce qui signifie que les particuliers sont invités à faire des économies de l'eau pour tous leurs usages. Cela vaut également pour les activités industrielles et commerciales. Pour les collectivités locales, les prélèvements doivent être limités notamment pour l'arrosage des terrains de sports et des massifs floraux.Ces mesures sont prescrites jusqu'à ce que la situation ne soit plus en état d'alerte, indique la préfecture.Selon les dernières données du ministère de la Transition écologique, il est possible que le département connaisse également un épisode de sécheresse cet été. Dans une carte dévoilée le 15 mai dernier , le ministère a rescencé 53 départements classés à risque, dont l'Oise, pour permettre d'anticiper les besoins en eau.Cette carte se base sur plusieurs critères, notamment le niveau des nappes phréatiques, les débits fluviaux et les prévisions de Météo France.