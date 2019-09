Sécurité routière : des contrôles et opérations de prévention dans les véhicules de transport scolaire

"Bonjour, on est là pour faire de la prévention. Jusqu’à l’arrêt du bus, tout le monde reste assis, sinon c’est 135€ d’amende, à la charge de vos parents," explique aux jeunes passagers le commandant du peloton de l’autoroute à Beauvais, Frédéric Laupata.Ce jeudi matin, les gendarmes de l’Oise étaient mobilisés pour une opération de contrôle et de prévention de grande ampleur à destination des chauffeurs de transport scolaire et des collégiens et lycéens."C’est la rentrée scolaire, on fait des rappels aux conducteurs et aux passagers (…). Les chauffeurs ont quand même cinquante enfants sous leur responsabilité, on a des accidents de bus tous les ans. On est là pour la sécurité des enfants mais aussi pour celle des chauffeurs," rappelle Frédéric Laupata.Documents d’immatriculation du véhicule, permis de conduire, assurances, test d’alcoolémie… Tout est passé au peigne fin. Au total, 45 gendarmes se sont mobilisés sur la journée afin de contrôler une vingtaine de collèges et de lycées des secteurs ruraux, dans tout le département.Cette action s’inscrit dans une politique plus globale de renforcement des contrôles routiers, selon Cyriaque Bayle, directeur de cabinet du préfet de l’Oise. "C’est une politique qui marche sur les deux jambes. On a la prévention d’un côté : elle, sera plus imaginative. L'autre jambe, la répression, sera plus ferme. Et tous les moyens sont bons pour que la mobilisation soit générale, pour que des vies soient sauvées".La sécurité routière est une priorité pour la préfecture de l’Oise. "Nous avons eu 25 morts depuis le début de l’année. C’est 25 morts de trop. C’est exactement le nombre de vies qu’on avait réussi à gagner entre 2017 et 2018, où on a eu 40% de mortalité en moins".