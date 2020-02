Sécurité routière : les gendarmes déployés sur 90 points de contrôle ce mercredi dans l'Oise

L'un des deux véhicules mis en cause dans un accident mortel à Cires-lès-Mello dans l'Oise le 1er février 2020 / © Samuel Lavisse / FTV



Des nouveaux phénomènes observés

La gendarmerie de l'Oise veut frapper un grand coup ce mercredi avec une opération de sécurité routière déployée sur tout le département. "L'objectif est de marquer les esprits au regard de la tendance négative, déjà 8 morts sur les routes depuis le début de l'année", déplore Nicolas Rosalie, commandant d'escadron à la gendarmerie de Beauvais.En un mois et demi, c'est déjà un quart du nombre de tués en 2019 qui s'élève à 33 en zone gendarmerie. Le dernier accident mortel remonte au 1er février à Cires-lès-Mello. Alors qu'il roulait à une vitesse excessive, un homme a perdu le contrôle de son véhicule en sortie de virage et a percuté un véhicule en sens inverse. Les deux conducteurs ont été tués.La vitesse excessive reste l'une des causes principales des accidents mortels mais de nouveaux phénomènes ont été observés. "Priment désormais l'inattention, l'endormissement et les appareils de téléphonie", affirme le commandant d'escadron de la gendarmerie de Beauvais.Si le nombre d'accidents mortels reste élevé ces deux dernières années dans le département (37 en 2018 et 40 en 2019), il est nettement inférieur à 2017 avec 62 personnes tuées. "On a constaté que le travail de prévention portait ses fruits, notamment concernant l'alcool au volant, souvent la personne désignée pour conduire, n'a pas bu", témoigne le commandant Rosalie.La gendarmerie de l'Oise insiste sur la prévention dans les écoles et les entreprises, mais aussi au quotidien sur le bord de la route. "Il n'y a pas que les contrôles routiers, parfois il suffit d'être présents et de rappeler simplement à l'ordre, c'est tout aussi dissuasif", ajoute le commandant de gendarmerie.