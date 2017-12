Sécurité routière : la préfecture de l'Oise durcit les suspensions de permis

[#Sécuritéroutière] Depuis 3 ans, 201 personnes ont perdu la vie sur les routes de l'#Oise. Le Préfet a décidé de durcir le barème des suspensions de permis. Plus d'infos https://t.co/vw0fUmAhM3 pic.twitter.com/uTQUtAJEVy — Préfet de l'Oise (@Prefet60) 28 décembre 2017

La préfecture de l'Oise a annoncé de plus lourdes sanctions à l'égard des contrevenants, dans un communiqué daté de ce jeudi 28 décembre.En l'occurrence, les suspensions administratives de permis vont être durcies, selon un barème disponible en ligne C'est le cas notamment de la conduite en état d'ivresse : pour la plupart des conducteurs, la période de suspension s'étendra de 2 à 6 mois en fonction du. On comptera 6 mois pour la, et 4 et 6 mois pour lesà partir de 40 à 49 km/h. Ces suspensions peuvent être prolongées en cas de circonstances agravantes (La préfecture justifie cette mesure par le bilan particulièrement meurtrier de l'année 2017 :une forte hausse par rapport à l'année 2016.Par ailleurs, à l'occasion du week-end de chassé-croisé des vacances d'hiver les 30-31 et de la nuit du Nouvel an,